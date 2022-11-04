إحباط تهريب مليوني حبة مخدرة إلى المغرب

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الشرطة المغربية أنها أحبطت، اليوم، في ميناء طنجة شمالي المملكة، عملية تهريب دولية لأكثر من مليوني حبة من مخدر الكبتاغون.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، إنها تمكنت من «إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه مليونين و18 ألف و500 قرص مخدر من نوع كبتاغون».

وأوضحت أن هذه الشحنة تم ضبطها داخل حاوية بضائع كانت على متن باخرة.

وأشار إلى فتح تحقيق للكشف عن كل المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات الكبيرة من المؤثرات العقلية، فيما لم يعلن بعد عن توقيف مشتبه فيهم.

وتُعد حبوب الكبتاغون من المخدرات سهلة التصنيع، وتباع بسعر رخيص في الأسواق، ويرى فيها البعض بديلاً رخيصاً عن الكوكايين.