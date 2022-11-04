ًارتفاع ضحايا غرق زورق مهاجرين قبالة اليونان إلى 23 قتيلا

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أعلنت سلطات اليونان يوم الجمعة عثورها على جثة أخرى لمهاجر في بحر إيجه قرب موقع غرق زورق شراعي كان يقل عشرات المهاجرين إلى أوروبا وسط أمواج هائجة هذا الأسبوع، ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى 23.

وقال بيان لخفر السواحل إن عدد الناجين حتى الآن لا يزال 12، وبذلك لايزال 34 شخصا في عداد المفقودين منذ حادث الثلاثاء في مضيق بين جزيرتي إيفيا وأندروس. ومن بين القتلى خمسة اطفال.

وألقي القبض على اثنين من الناجين الاثني عشر للاشتباه في أنهما يعملان لصالح عصابة التهريب التي نظمت رحلة المهاجرين من تركيا.

وقال الناجون - وكلهم من الرجال - إن الزورق انطلق من إزمير غربي تركيا وعلى متنه 68 شخصا، وانقلب قبل أن يغرق وسط الامواج.

هذه هي الحلقة الأحدث في سلسلة حوادث تحطم السفن الدامية التي تحمل مهاجرين عبر البحر الى اليونان. وغرق ما لا يقل عن 27 شخصا في حادثي غرق منفصلين الشهر الماضي.

يسعى الآلاف من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا سنويا الى دخول اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، بشكل غير قانوني عبر رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، بحثا عن حياة أفضل.

وفق بيانات من الأمم المتحدة لقي أكثر من 25000 شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط، في طريقهم ​​إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014.