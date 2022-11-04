وفاة وإصابة 30 شخصاً في حادث مروع بمصر

المصدر: البيان

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لقي 7 أشخاص بينهم أطفال مصرعهم، وأصيب 23 آخرون في حادث تصادم مروع على طريق سوهاج البحر الأحمر جنوب مصر.

وتلقت السلطات بلاغا بوقوع حادث تصادم بين حافلتين لنقل الركاب على طريق سوهاج البحر الأحمر بسبب السرعة الجنونية، فيما تم الدفع بنحو 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.

وكلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة الانتقال إلى المستشفيات لمتابعة حالات المصابين، حيث تنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات وشبه ارتجاج فيما مازالت بعض الحالات حرجة، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وقال مصدر مسؤول بالمحافظة إن جميع الضحايا والمصابين من محافظتي سوهاج وقنا، وسيتم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المقررة لأسر المتوفين، والمصابين.

وبحسب الصحف المصرية فقد ضمت قائمة المصابين كلا من: سيف محمود حين، محافظة قنا مصاب، مروة عبدالفتاح سليم، قنا مصابة بكسور، أميرة أحمد حسن محافظة قنا، مركز حلمي سحلنة قنا، محمد فتحي عبد الفتاح سوهاج، حسين أحمد علي قنا، محمود حسين محمد قنا، محمد جمال احمد سوهاج، محمد رفعت سوهاج، ابراهيم رمضان ابراهيم سوهاك، علي السيد عبدالرحيم سوهاج، محمود أحمد سوهاج، ابانوب عبدالشهيد قنا، بسمة فيكتور مجدي قنا، محمد مهنى ثابت سوهاج، ندى صدام حسين قنا، كيرلس ناصر قنا، محمد صدام محمد قنا، مينا صلاح رشدي سوهاج، علي عبدالعزيز سوهاج، محمد عبدالرؤوف محمد سوهاج.

أسماء وفيات الحادث

فيما ضمت قائمة الوفيات كلًا من: أحمد حسين محمود محافظة قنا، عوض إبو العز إبراهيم محافظة قنا، مؤمن احمد الصغير محافظة قنا، محمود عبدالرشيد صدقي قنا، صلاح جمال احمد سوهاج، طفل مجهول الهوية يبلغ من العمر 6 سنوات، طفل مجهول الهوية يبلغ من العمر عامين.