زلزال بقوة 6 درجات يضرب السلفادور

المصدر: أ ف ب

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ضرب زلزال بقوة 6 درجات ليل الخميس الجمعة السلفادور، كما أعلنت وزارة البيئة بدون أن يسجل سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

وقع الزلزال الخميس عند الساعة 22,26 بالتوقيت المحلي في المحيط الهادىء على بعد 37 كيلومترا جنوب بلايا ميزاتا في غرب البلاد وعلى عمق 41 كيلومترا بحسب الوزارة.

وكتب الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيله على تويتر أن الزلزال "لم يسبب أي ضرر" وأن الجيش والشرطة "لا يبلغان عن أي جديد".

وأضاف "لا شيء جديد على الساحل، لا أضرار على الطرق الرئيسية. الزلزال على ما يبدو لم يسبب بأي أضرار".

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد شعر السكان بالزلزال في معظم أنحاء البلاد وخرج بعضهم مذعورين من منازلهم في منتصف الليل خاصة في العاصمة سان سلفادور.

شعر سكان غواتيمالا المجاورة أيضا بالزلزال بحسب السلطات المحلية التي لم تشر الى سقوط ضحايا أو أضرار.

أشارت وزارة البيئة إلى ست هزات ارتدادية لكنها استبعدت أي إنذار بحصول تسونامي.

وقال وزير البيئة فرناندو لوبيز في مؤتمر صحافي "بلغت شدة أقوى هزة ارتدادية 3,8 درجات، بالتالي نحن ندعو السكان إلى البقاء متنبهين".