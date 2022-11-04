بطلة خارقة.. صينية تفقد يدها خلال إنقاذها طفلاً صغيراً من دهس شاحنة

المصدر: البيان

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فقدت امرأة صينية يدها بعد أن حاولت إنقاذ طفل من الموت تحت عجلات شاحنة.

وانتشر فقطع فيديو على وسائل تواصل اجتماعي صينية يظهر امرأة رمت نفسها أمام شاحنة لإنقاذ طفل يبلغ من العمر عامين فقط كان يحاول عبور الشارع.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن ران تيلان، 46 عاما، من مقاطعة سيتشوان الجنوبية، فقدت ذراعها اليسرى عندما أنقذت طفلا صغيرا من الدهس.

وأظهر الفيديو الطفل الصغير وهو يعبر الطريق بينما كانت شاحنة كبيرة تقترب منه، فقفزت ران وأمسكته وحمته بجسده من الشاحنة.

وقد وصف الإعلام الصيني ورواد التواصل الاجتماعي ران تيلان بأنها بطلة خارقة ووجهوا تحية لها على شجاعتها.