الصين تبني محطة تجارب علمية ذكيّة في قاع البحر

المصدر: البيان

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عادت سفينة البحث العلمي الصينية "استكشاف - 2"، التي حملت الغواصة المأهولة "مقاتل البحار العميقة" لإتمام سلسلة من التجارب البحرية، إلى سانيا قبل أيام قليلة.

وخلال التجارب العلمية التي أجرتها الغواصة، أنشأ الباحثون بنجاح محطة تجريبية علمية في قاع البحر، ستعمل على القيام بالبحوث العلمية على المدى الطويل في أعماق البحار، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وتمثل المحطة التجريبية نوعا جديدا من أنظمة تكنولوجيا معدات أعماق البحار التي طورتها الصين خلال السنوات الأخيرة. ويمكنها أن تحمل مجموعة متنوعة من الغواصات غير المأهولة، وتوصيلها إلى منصات مثل المعامل الكيميائية / البيولوجية، وتنفيذ سلسلة من الاستكشافات والتجارب العلمية.

ويقول تشن جون، الباحث المشارك في معهد علوم وهندسة أعماق البحار، إن إنشاء محطة تجارب علمية في قاع البحر يعادل نقل أدوات الاختبار والتحليل في المختبرات إلى قاع البحر.

وكانت الأكاديمية الصينية للعلوم قد أعلنت، بأنها قد أخذت عينات من قاع البحر ونقلتها إلى المختبر الأرضي. وبالمقارنة مع طرق المسح البحري التقليدية للكشف، يمكن للتجارب العلمية في أعماق البحار أن تتجنب الإضرار بالعيّنات أو فقدان البيانات المتعلقة بها، نتيجة للتغيرات البيئية.

ووفقًا للتقارير، سيعمل نظام محطة التجارب العلمية بشكل مستقل تمامًا في قاع البحر، وسيكون قادرا على مراقبة الحالة الذاتية والقيام بالإدارة الذكية، ثم إرسال جميع البيانات مرة أخرى إلى مركز التحكم الأرضي. ويمكن لنظام الطاقة الذي تم بناؤه في المحطة التجريبية تخزين 1000 كيلو وات ساعة من الكهرباء، مما يدعم المحطة التجريبية العلمية في الموقع للعمل بشكل مستمر في قاع البحر لأكثر من نصف عام.