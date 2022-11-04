عاصمة غيرت اسمها 5 مرات في 6 عقود

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتخذت مدن كثيرة أسماء مختلفة عبر التاريخ، لكن عاصمة كازخستان الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والجمهورية السوفيتية السابقة، غيرت اسمها خمس مرات خلال ستة عقود فقط.

فحين تأسست هذه المدينة العام 1830 كموقع عسكري روسي أطلق عليها اسم "أكمولينسك".

لكن منذ العام 1961، أصبح اسمها "تسلينوغراد"، التي تعني باللغة الروسية "مدينة الأراضي العذراء"، لتمييز مكانتها في مركز التوسع السوفيتي نحو السهوب الآسيوية.

وحين استقلت البلاد عن الاتحاد السوفيتي في العام 1991، تم تغيير اسمها إلى "أكمولا"، أو "القبر الأبيض".

في العام 1998، وبعد فترة وجيزة من إعلانها عاصمة للبلاد، أطلق عليها للمرة الأولى اسم "أستانا"، والتي تعني "العاصمة" باللغة الكازاخستانية.

بقي الاسم على حاله حتى العام 2019، عندما أصبح اسمها "نور سلطان"، تكريما لنور سلطان نزارباييف، الذي شغل منصب رئيس البلاد منذ الاستقلال حتى ذلك العام 2019، عندما تنحى طواعية عن السلطة، لتنال لقب غينيس للأرقام القياسية لأكثر مدينة غيرت أسمائها.

وفي 17 سبتمبر 2022، عادت المدينة لتحمل اسم "أستانا".