اليونسكو: ثلث الأنهار الجليدية التراثية في العالم سوف يختفي بحلول عام 2050

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من المرجح أن تختفي الأنهار الجليدية في دولميتيس في إيطاليا، ومتنزه يلوستون في الولايات المتحدة الأمريكية وجبل كيليمانجارو في تنزانيا بحلول عام 2050، وفقا لما قالته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وجاء في تقرير أصدرته اليونسكو والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة اليوم الخميس أن ثلث الأنهار الجليدية المدرجة ضمن المناطق التراثية في العالم سوف تختفي بحلول 2050 نتيجة للاحتباس الحراري. ويشار إلى أن هذه الأنهار تفقد بالفعل 58 مليار طن من الثلج سنويا.

وقالت اليونسكو إن هناك 18 ألف و600 نهر جليدي في 50 منطقة تراثية مختلفة حول العالم. وتغطي الأنهار سويا 66 ألف كيلومتر مربع، وتمثل نحو 10% من المنطقة الجليدية في العالم.

ويذكر أن الأنهار الجليدية تذوب بنسبة أسرع منذ عام 2000 بسبب زيادة الانبعاثات الكربونية.

ومازال يمكن إنقاذ ثلثي الانهار الجليدية التراثية في حال تم بذل جهود للحد من درجات الحرارة المرتفعة إلى أقل من 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ووصفت الأمينة العامة لليونسكو أودري أزولاي التقرير" بنداء الصحوة" للعالم لمواجهة التغير المناخي قبل قمة كوب 27 للمناخ في مصر.