يخفي فوزه بـ 30 مليون دولار عن عائلته.. لسبب نبيل

المصدر: وكالات

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تنكر رجل صيني في زي كرتوني، الأسبوع الماضي، لإخفاء هويته عن معارفه وعائلته عند تسلمه جائزة يانصيب بقيمة 220 مليون يوان (حوالي 30.1 مليون دولار).

وأطلقت الصحافة المحلية في الصين على الفائز اسم مستعار – لي – والذي قال إنه قرر عدم إخبار عائلته بثروته التي هبطت عليه من السماء لمنعهم من أن يصبحوا كسالى أو يتعالوا على الآخرين، ويحتفظوا بتواضعهم، وفقا للعربية نت.

كان "لي" واثقاً جداً من أرقام اليانصيب الخاصة به لدرجة أنه اشترى 40 تذكرة تحتوي على نفس مجموعات الأرقام لكل منها. كل تذكرة، اشتراها في مقاطعة جوانغشي تشوانغ مقابل 80 يواناً (حوالي 11 دولاراً)، حصلت على تعويضات رابحة قدرها 5.48 مليون يوان (حوالي 750 ألف دولار أمريكي)، ليصل الإجمالي إلى 220 مليون يوان، وفقاً لما نقله موقع "ياهوو فاينناس" عن صحف صينية محلية.

وقال "لي" إنه لم ينم ليلة 21 أكتوبر عندما علم أنه فاز بالجائزة الكبرى. وفي 24 أكتوبر، ارتدى "لي" بدلة شخصية كرتونية صفراء وحصل على جائزته في مركز توزيع يانصيب في جوانغشي بمدينة ناننينغ.

وأصبح الظهور بأزياء كرتونية أثناء حفل تقديم الشيك استراتيجية شائعة للفائزين الذين يرغبون في إخفاء هوياتهم عن الجمهور.

ومع ذلك، كشف "لي" أنه أبقى الأخبار التي تغير حياته سراً حتى لعائلته.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عنه قوله "لم أخبر زوجتي أو طفلي. لدي مخاوف من شعورهما بالتفوق على الآخرين، والذي قد يدفعهما للكسل في الدراسة أو العمل بجد في المستقبل".

وبعد التبرع بمبلغ 5 ملايين يوان (حوالي 684660 دولاراً أمريكياً) للأعمال الخيرية وفرض ضريبة قدرها 43 مليون يوان (حوالي 5.9 مليون دولار أمريكي)، تمكن لي من الاحتفاظ بـ 171 مليون يوان (حوالي 23.4 مليون دولار أمريكي).

ويتناقض تصريح "لي" للصحافة مع سلوكه، إذ إنه يشتري تذاكر اليانصيب بانتظام منذ أكثر من عقد.

وفقاً لـ"لي"، فقد كان يراهن على نفس الأرقام السبعة في السنوات العديدة الماضية لمجرد أنها "بدت مرضية" بالنسبة له.

وقال لي: "لقد ربحت بضع عشرات من اليوانات فقط في الماضي. أنا أعتبر شراء اليانصيب هواية، وعائلتي لا تهتم. بالإضافة إلى ذلك، أنا لا أنفق الكثير من المال عليها، واليانصيب يوفر لي بصيص أمل".

وصرّح بأنه لم يفكر حتى الآن في كيفية إنفاقه للمال، لكنه من المقرر أن يأخذ الوقت الكافي للتخطيط لها بعناية. زوجة "لي" على الرغم من افتقارها لمعرفتها بملايين الدولارات التي لديهم الآن، لها الحق في المكاسب بصفتها مالكاً مشتركاً للأصل المطالب به حديثاً بموجب قانون الزواج الصيني.