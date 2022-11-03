للهروب من 450 مليون جنيه .. مصر تضبط أكبر شحنة أجهزة إلكترونية

المصدر: وكالات

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أعلنت السلطات الأمنية المصرية، أمس الأربعاء، إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأجهزة الإلكترونية لداخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي.

ووردت معلومات للجهات الأمنية المصرية، عن اعتزام إحدى شركات الاستيراد تهريب 25 طردا بعدد 200 كرتونة تحوي أجهزة إلكترونية إلى داخل البلاد من إحدى الدول على أنها كواشف معملية وذلك "على خلاف الحقيقة"، وفقا لبيان "وزارة الداخلية المصرية".

وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع الإدارة العامة لـ (مباحث الأموال العامة - شرطة ميناء القاهرة الجوى) بإعتزام إحدى شركات الإستيراد تهريب (عدد 25 طرد بعدد 200 كرتونة تحوى أجهزة إلكترونية) إلى داخل البلاد من إحدى الدول على أنها كواشف معملية وذلك "على خلاف الحقيقة" . pic.twitter.com/1cw0e1RRjd — وزارة الداخلية (@moiegy) November 2, 2022

واستطاعت الجهات الأمنية ضبط الشحنة بميناء القاهرة الجوي والتي شملت آلاف القطع الكهربائية والإلكترونية، ومشغولات يشتبه أنها "معادن ثمينة"، حسب بيان الداخلية.

ونشرت الداخلية المصرية، مقطع فيديو، يوثق عملية ضبط وتفتيش "أضخم شحنة أجهزة إلكترونية مهربة للبلاد".

وتقدر قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع بأكثر من 450 مليون جنيه (حوالي 18.5 مليون دولار)، حسب بيان الداخلية.

ووفقا لبيان الداخلية فقد "تم ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، ويتم تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين".