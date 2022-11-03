"بكل بساطة".. محتال يسرق من غوغول وفيسبوك 122 مليون دولار

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في خطة فردية جاءت بنتائج عكسية عليه، تمكن رجل من خداع عملاقي التكنولوجيا "فيسبوك" و"غوغل" وسرق منهما ما مجموعه 122 مليون دولار.

وبحسب التقارير، أقنع شخص ليتواني يدعى إيفالداس ريماساوسكاس فيسبوك بدفع 99 مليون دولار وغوغل بدفع 23 مليون دولار عن طريق تزوير فواتير لمواد لم تطلبها أي منهما.

وتمكن كذلك من إقناع البنك بأن هذه معاملات مشروعة من خلال إظهار فواتيره المزيفة.

أما الجزء الأكثر إثارة للدهشة في عملية الاحتيال فهو أنه لم يزعج أي مسؤول من الشركتين نفسه ويتكبد عناء التدقيق في الأمر قبل أن ترسل الشركتان الأموال، وفق "مونت كارلو".

واعترف إيفالداس بأنه مذنب في المحكمة بالسرقة وحُكم عليه في الولايات المتحدة بالسجن 60 عاماً.

وكان قد سرق الشركتين بين عامي 2013 و2015 بعد أن أسس شركة في لاتفيا كشركة للعملاقين.