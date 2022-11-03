السجن شهر لبلجيكيين بسبب "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي"

المصدر: أ ف ب

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حكم على ناشطين بلجيكيين استهدفا لوحة يوهانس فيرمير ”الفتاة ذات القرط اللؤلؤي” في احتجاج مناخي الأسبوع الماضي بالحبس لمدة شهرين، حيث قال المدعون إن أفعالهما ”تجاوزت حدود” الاحتجاج المقبول.

أوقف قاض في لاهاي نصف العقوبة، ما يعني أن الناشطين سيقضيان شهراً واحداً في الحبس. ومن المقرر محاكمة ثالث مشتبه به يوم الجمعة. لم يتم الكشف عن هوياتهم بما يتماشى مع قواعد الخصوصية الهولندية.

قام أحد الناشطين بلصق رأسه بالزجاج الذي يحمي التحفة الفنية التي تعود للقرن السابع عشر في متحف موريتشو في لاهاي، بينما سكب آخر علبة حساء طماطم سميكة على رأسه. الرجل الثاني، الذي كان يرتدي قميصا مزيناً بعبارة ”فقط أوقف النفط”، ثم لصق يده على الحائط بجوار اللوحة. قام رجل ثالث بتصوير الاحتجاج.

قال ممثلو الادعاء إن اللوحة لم تتضرر، لكن كان لابد من استبدال الغطاء الزجاجي لها وتسبب الاحتجاج في أضرار طفيفة أخرى. وعادت اللوحة إلى مكانها على الحائط بعد يوم واحد.

وتابع ممثلو الادعاء في لاهاي في بيان إن ”هدف النشطاء، مهما اعتبرتموه مهماً، لا يبرر الوسيلة”.

وكان المدعون قد طالبوا بأحكام بالحبس لمدة أربعة أشهر، قائلين إنهم يريدون إرسال رسالة مفادها أن ”اللوحات معلقة في المتاحف للاستمتاع بها، وليس استغلالها لأهداف النشطاء. ابقوا أيديكم بعيداً عنها”.

في وقت سابق من هذا الشهر، ألقى متظاهرو المناخ البطاطا المهروسة على لوحة لكلود مونيه في متحف ألماني، وحدث احتجاج مماثل في لندن، حيث ألقى المتظاهرون الحساء فوق ”دوار الشمس” لفنسنت فان جوخ في المتحف الوطني. في كلتا الحالتين، لم تتضرر اللوحات.