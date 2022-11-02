8 نوفمبر.. آخر خسوف للقمر حتى 2025

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الفلكي الإماراتي إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن الأرض ستشهد خسوفاً كلياً للقمر يوم 8 نوفمبر الجاري.

وأضاف الجروان: ستبدأ الظاهرة الساعة 08:12 وتنتهي 13:56 فيما ستكون ذروتها عند الساعة 11:03 وتمام الخسوف بين الساعة 10:16 الى 11:41 بالتوقيت العالمي.

وتابع: لن يشاهد الخسوف في الإمارات أو الجزيرة العربية، لكنه سيشاهد في مناطق المحيط الهادي وشمال غرب أمريكا الشمالية وشمال شرق آسيا.

ويعد هذا الخسوف آخر خسوف كلي للقمر تشهده الأرض لمدة تزيد على 3 سنوات، حيث سيكون الخسوف الكلي المقبل للقمر في 14 مارس 2025.