مودعان يقتحمان مصرفاً لبنانياً للمطالبة بوديعتيهما

المصدر: د ب ا

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اقتحم مودعان مصرف "الاعتماد اللبناني"، اليوم الثلاثاء، في منطقة الحازمية في بيروت للمطالبة بوديعتيهما.

وأعلن مودع، في اتصال مع قناة "الجديد" المحلية من داخل المصرف، أنه حصل مع المودع الآخر على 55 ألف دولار.

وحضرت القوى الأمنية إلى محيط المصرف.

ولا يزال المودعان داخل المصرف، حيث ترفض القوى الأمنية السماح لهما بالخروج إلا بعد تسليم الأموال إلى القوى الأمنية، بحسب تصريح ابن مودع، ولا تزال المفاوضات جارية بشأن خروجهما من المصرف مع الأموال.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية منذ عام 2019 أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم المودعين أموالهم، ويواصل عدد من المودعين عمليات اقتحام المصارف للحصول على ودائعهم منذ سبتمبر الماضي.