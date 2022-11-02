فيصل العطوي أول طيار سعودي يتخرج في أكاديمية روسية

المصدر: البيان

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سجل الملازم أول فيصل موسى نزال العطوي اسمه كأول طيار سعودي يتخرج في أكاديمية القوات الجوية الروسية، والتي يطلق عليها اسم البروفيسور إن إي جوكوفيسكي ويوري غاغارين بمدينة سيزران الروسية.

وأقامت مدرسة الطيران العسكرية العليا حفل تخرج لأكثر من 400 طيار ومن بين هؤلاء، حصل 11 متخرجا على الدبلوم مع مرتبة الشرف والميدالية الذهبية، وحصل العطوي مع 55 متخرجا على الدبلوم مع مرتبة الشرف. ومن سمات الحدث أن المدرسة يتخرج فيها لأول مرة طيارون دخلوا في عام 2017.

ويحمل العطوي الجنسية السعودية، وهو برتبة ملازم أول في العقد الثالث من عمره.

حضر الحفل نائب قائد القوات الجوية الفضائية الروسية الفريق سيرغي درونوف، والفريق ألكسندر ماكسيمتسيف.