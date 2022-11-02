الألمان يعودون لـ "عصر الحطب" بعد ارتفاع فواتير الكهرباء.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ اتجاه الألمان بشكل متزايد وملحوظ إلى تفضيل استخدام مدافئ الحطب، وذلك بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في بلدهم.

تقول هايكه، وهي ألمانية تعيش مع عائلتها في برلين لـ "يورونيوز"، إنها ستستخدم هذا العام الحطب للتدفئة بدلاً من استهلاك الغاز أو الكهرباء، بعد ما تضاعفت الأسعار في جميع أنحاء البلاد.

هايكه واحدة من المواطنين الألمان الذين اتجهوا نحو أنظمة التدفئة البديلة، والتي أصبحت أكثر شيوعاً في الوقت الحالي.

لكن حتى هذا الحل يصطدم بمشكلة العرض والطلب في سوق الحطب، الذي شهد تقلص المعروض من الخشب، لذلك يلجأ البعض إلى حلول أخرى.

تؤكد هايكه أن العديد من الأشخاص لجؤوا إلى الغابات والبساتين القريبة من بيوتهم من أجل قطع الأشجار والحصول على الحطب.

تقول: "لقد رأيت بالفعل بعض الناس يقطعون الأخشاب لتدفئة منازلهم، أعتقد أن هذا سيكون مستقبلنا، أو على الأقل مستقبلنا القريب، لأننا لا نعرف إلى متى ستستمر هذه الأزمة".

وقالت هايكه، في إشارة إلى أنهم لا يعرفون كيف سيمضي الشتاء، "أعتقد أنها ستكون فترة صعبة. إنها حقاً اختبار كبير للجميع".

في السنوات السابقة، استخدمت حوالي نصف المنازل في ألمانيا الغاز الطبيعي من أجل التدفئة، و25 بالمئة بوقود التدفئة، بينما استخدم أقل من 6 بالمئة الأخشاب كوقود.

عندما زاد الطلب على الحطب في البلاد بشكل مفرط، أوقف بعض الموردين مبيعاتهم مؤقتًا لأنهم واجهوا صعوبات في التوريد.

الألمان يعودون لـ "عصر الحطب" بعد ارتفاع فواتير الكهرباء.. فيديوhttps://t.co/8E8g00bqDf pic.twitter.com/NL0dr1eqCw — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 2, 2022