موجات الحر كلفت الاقتصاد العالمي 16 تريليون دولار

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجدت دراسة أن موجات الحر التي يقودها تغير المناخ كلفت الاقتصاد العالمي 16 تريليون دولار منذ التسعينات، ويرجع ذلك إلى تأثيرات الحرارة المرتفعة على صحة الإنسان والإنتاجية والإنتاج الزراعي، وفق ما نقلت «ديلي ميل».

وقام الباحثون في كلية دارتموث في نيو هامبشاير بالولايات المتحدة، بدمج البيانات الاقتصادية مع متوسط ​​درجة الحرارة لفترة الخمسة أيام الأكثر سخونة لكل منطقة عالمية. ووجدوا أنه من عام 1992 إلى عام 2013، تزامنت موجات الحر بشكل روتيني مع التغيرات في النمو الاقتصادي، التي تختلف في المناطق ذات الدخل المرتفع والمنخفض.