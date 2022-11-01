إيلون ماسك يعلن إتاحة توثيق حسابات تويتر مقابل 8 دولارات شهرياً

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن رائد الأعمال الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن العلامة الزرقاء الدالة على أن الحساب موثق في المنصة الشهيرة متاحة للجميع مقابل 8 دولارات شهرياً.. سائقاً العذر في ذلك بأنه "لا يمكنهم الاعتماد كلياً على المعلنين لتسديد الفواتير المترتبة على المنصة الاجتماعية؛ لذلك هم بحاجة لخطوة مماثلة".

جدير الذكر أن منصة تويتر أصبحت محط أنظار الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديداً بعد استحواذ إيلون ماسك على المنصة الاجتماعية الشهيرة وخططه لإضافة العديد من المميزات الجديدة.

وتخطط المنصة لرفع اشتراكها الاختياري المميز البالغ 4.99 دولارات شهرياً، والذي يسمى «تويتر الأزرق - Twitter Blue» إلى 19.99 دولاراً في الشهر.