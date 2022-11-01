برغم التحذيرات.. عدد بلاغات العالقين في صحراء السعودية يسجل رقماً قياسياً

المصدر: البيان

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برغم تحذير السلطات السعودية المتكررة، وتنبيهات الجهات المسؤولة وفرق الإنقاذ والبحث لمرتادي الصحاري في المملكة بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة، إلا أن عدد بلاغات العالقين بالرمال والصحاري والوحول ارتفع بشكل كبير ليبلغ 1406 بلاغات خلال 14 يوماً فقط، بمعدل 100 بلاغ باليوم الواحد.

وتجاوزت البلاغات خلال أحد أيام الأسبوع الماضي الـ 200 بلاغ بمختلف مناطق المملكة، ويرجع ذلك بحسب الجهات المعنية إلى دخول الشتاء واعتدال درجات الحرارة، التي يكثر فيها القدوم للبر والصحاري بقصد التنزه والرحلات والمكشات والصيد، وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية.

إحصائية

1406 عدد بلاغات العالقين.

• معدل البلاغات في اليوم الواحد 100 بلاغ.

• أكبر معدل بلاغات خلال يوم واحد 200 بلاغ.

بلاغات المفقودين

• مفقود 1 الباحة عثر عليه.

• أسرة كاملة بالدهناء قرب الرياض عثر عليهم.

• مفقودان بالرياض - 1 بصحة جيدة والآخر ما زال البحث جاريا عنه.

• مفقود 1 بمكة ما زال البحث جاريا عنه.

• مفقود 1 بتبوك «طفل» عثر عليه وهو بصحة جيدة.

• مفقود 1 بالخرج عثر عليه.

• مفقود 1 بعنيزة تم العثور عليه بصحة جيدة.