نجاح أول رحلة لطائرة بدون طيار صينية ذات أربعة محركات

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نجحت الطائرة بدون طيار ذات المحركات الأربعة TB0D، والتي تم تطويرها بشكل مستقل من قبل الصين ولديها حقوق ملكية فكرية كاملة، في أول رحلة لها في سيتشوان يوم 25 اكتوبر الجاري.

وتعتبر TB0D أول طائرة بدون طيار بأربعة محركات كبيرة ذات جناحين ثابتين لاستخدام متعددة الأغراض وللمسافة المتوسطة والطويلة، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

ويبلغ طول جناحيها 20 مترًا، وطولها 10.5 متر، وارتفاعها 3.1 متر، وأقصى وزن للإقلاع 4.35 طن، وحمولة قصوى 1.5 طن، وحجم تحميل أقصى يبلغ 5 أمتار مكعبة.

وتتيح المحركات الأربعة ومولدات الكهرباء لـطائرة TB0D على أساس الحفاظ على مزايا النموذج السابق لنفس سلسلة من الطائرات مع فضاء تحميل أكبر، وقدرة تحميل أثقل، ودعم أقوى للطاقة وموثوقية أعلى للنظام، وسلامة الطيران، ويمكن أن تحمل المزيد من أحمال المهام عالية الأداء، وتنفيذ مهام شحن البضائع، والزراعة الجوية، وغيرها من مهام الدعم والضمان، وتزيد من إثراء سيناريوهات تطبيق الطائرات بدون طيار التجارية، كما يشير إلى أن صناعة الطائرات بدون طيار واسعة النطاق في الصين لديها القدرة على التطور السريع والاستجابة لمتطلبات السوق المختلفة.