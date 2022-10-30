فنان بريطاني يمر بدراجة عبر العراق في طريقه إلى «كوب 27»

المصدر: رويترز

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حاملاً آلة كمان على ظهره وخرائط في حقيبته، يتنقل فنان الشارع البريطاني دان هود بدراجته عبر شوارع بغداد المزدحمة، بعد أن انطلق من إسبانيا قبل شهر في رحلة وجهتها النهائية مدينة شرم الشيخ المصرية التي ستستضيف محادثات المناخ (كوب 27) التي يسعى للوصول إليها دون السفر بالطائرة.

وقال هود، البالغ من العمر 29 عاماً: «أحاول توضيح أهمية أن يفعل قطاع النقل المزيد بشأن أزمة المناخ».

وأضاف: «نحتاج إلى التفكير في الطريقة التي نسافر بها حول العالم، وكيف أنا ننتقل ذهاباً وإياباً في عطلات منخفضة التكلفة أو في رحلات للعمل».

وتنقل هود بالدراجة، وكذلك باستخدام القطارات والحافلات وسيارات الأجرة للوصول إلى العراق في طريقه إلى الأردن ومنه إلى شرم الشيخ حيث تجري محادثات المناخ في الفترة من السادس إلى 18 نوفمبر.

وقال دان رذرفورد، مدير برامج الطيران في المجلس الدولي للنقل النظيف: «في عام 2019، كانت شركات الطيران مسؤولة عن 2.4 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية».

وأضاف أنه بسبب التأثير الإضافي للطيران على المناخ، يرتفع إجمالي مساهمتها في الاحترار إلى 3.5 في المئة.

وأوضح أنه بعد تخطي ذروة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، من المتوقع أن تعود الحركة الجوية إلى مستويات 2019 بحلول 2024-2025.

وتجنب السفر بالطائرات ليس جزءاً من رسالة هود إلى الوفود المشاركة في كوب 27 فقط، فرحلته إلى مصر تأتي في إطار مشروعه طويل الأجل لزيارة 100 دولة في عشر سنوات دون السفر جواً.

ويعزف هود في غضون ذلك على آلة الكمان الخاصة به لكسب ما يكفي لاستمراره في ذلك المشروع.

وقال هود: «السبب الرئيس الذي جعلني أسافر بهذه الطريقة هو شعوري ببعض الذنب إزاء حقيقة أنني كنت أعرف أن عشقي للسفر سيجعلني أتنقل حول العالم فترة طويلة».