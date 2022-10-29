لسبب غريب.. سيدة تكتب وصفات طعام على شواهد القبور

المصدر: البيان

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ابتكرت سيدة أمريكية طريقة غريبة من نوعها لإحياء ذكرى المتوفين.

وأقدمت روزي جرانت على كتابة وصفات طبخ على رخام القبور، بعدما قادها الجلوس بين الجبانات إلى تصفح «تيك توك» لشغل وقت فراغها، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم» نقلاً عن «Oddity central».

وبدأت الفكرة لدى جرانت منذ نحو عام، حينما كانت تدرس علوم المكتبات في جامعة ماريلاند، وتتدرب في أرشيف مقبرة الكونغرس.

وبعد إنشائها حساباً على «تيك توك»، بدأت مشاركة بعض ما تدرسه على الإنترنت، ومصادفة وجدت أحد فيديوهات الطبخ.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تتعرف فيها إلى وصفة طهي تضم سبعة مكونات فقط، في حين لم يتضمن الفيديو أي تعليمات.

وكي تتمكن من الطهي، دوَّنت المقادير على أحد ألواح القبور، وتمكنت من استخدام المكونات لصنع شيء صالح للأكل، ثم أحبت الفكرة فأخذت تكتب وصفات لأكلات مختلفة ليطهيها من يزور القبر.

وأوضحت روزي، البالغة من العمر 33 عاماً، أنها «طريقة لإحياء ذكرى شخص ما. نطهي الوجبة المكتوبة على قبره لتكون مرتبطة به وتذكرنا بحياته».

وأعدت روزي حتى الآن 12 أو 13 وصفة من هذه الوصفات، وهي تبحث بالفعل عن المزيد لمشاركتها مع متابعيها على «تيك توك».

وأكدت أنها تزور جميع شواهد القبور التي وضعت وصفاتها عليها حتى الآن، كشكل من أشكال الاحترام للأشخاص المدفونين هناك.