السعودية.. 500 مليون ريال إجمالي ما اختلسه مدير جامعة الملك عبدالعزيز

المصدر: البيان

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أكد أحمد الحسين متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، أن الهيئة اتخذت الإجراءات التحفظية اللازمة في ما يتعلق بالأموال التي تورط مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي في اختلاسها، وذلك لمنع التصرف فيها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية لاستعادتها إلى خزينة الدولة.

وذكر الحسين أن المبالغ المختلسة تتجاوز 100 مليون ريال، وهناك مبالغ أخرى إذ يتجاوز إجمالي هذه الأموال 500 مليون ريال.

وقال متحدث "نزاهة"، خلال ظهوره في لقاء على قناة «العربية»، إن التحقيق مستمر مع متورطين آخرين في قضية رئيس الجامعة المعفي، مشيراً إلى أن المتورطين من جميع فئات الجامعة، منهم المسؤول والموظف العادي، ولا تزال التحقيقات جارية معهم.

وفي وقت سابق، أكد أحمد الحسين، اعتراف مدير جامعة الملك عبدالعزيز بما نسب إليه خلال التحقيق، وبين أن تحرك «نزاهة» جاء بناءً على معلومات بوجود تجاوزات في الجامعة.

وأضاف الحسين بناء على ذلك قامت الهيئة باتخاذ إجراءات تحري وتحقق ومراجعة تكشف لها من خلالها قيام مدير الجامعة بالعديد من تجاوزات للتعاقدات في مجال الاستشارات واستغلال النفوذ الوظيفي واستغلال تفويضه على حسابات الجامعة البنكية لمصلحة شخصية، واستغلال والإشراف على المشاريع والبحوث، وقد توفرت الدلائل والبيانات وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر الخميس الماضي، أمرا ملكياً بإعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكاب الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز وغسل الأموال والتزوير.