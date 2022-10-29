13 هزّة أرضية تضرب البيرو

المصدر: أ ف ب

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ضربت 13 هزة أرضية بلغت قوة أشدّها 5,9 درجات جنوب البيرو الجمعة، من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار مادية حتى الآن، وفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل.

وسجّلت الهزّة التي بلغت قوتها 5,9 درجات عند الساعة 15,22 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (20,22 ت غ) وكان مركزها في المحيط الهادئ على عمق 26 كيلومترا، على مسافة 111 كيلومترا جنوب غرب مدينة إيكا الساحلية التي تبعد 400 كيلومتر إلى جنوب ليما، على ما أوضح المركز.

واستبعدت إدارة الجغرافيا المائية والملاحة خطر وقوع زلزال أقوى.

ووقعت آخر هزة أرضية بلغت قوتها 5,2 درجات عند الساعة 18,35 مساء بالتوقيت المحلي (23,35 ت غ)، وكان مركزها في المحيط الهادئ على عمق 15 كيلومترا وعلى مسافة 96 كيلومترا جنوب غرب إيكا.

وتتعرض البيرو كل عام ل400 هزة أرضية على الأقل يشعر بها السكان، إذ تقع على حزام النار في المحيط الهادئ وهي نقطة نشاط زلزالي يمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية.