دراسة جديدة: لهذا السبب لا تزورنا الكائنات الفضائية!

المصدر: البيان

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أشارت دراسة جديدة إلى أن عدم زيارة كائنات فضائية (إذا كانت موجودة) لأرضنا لغاية الآن، يرجع إلى أن نظامنا الشمسي قد لا يتضمن العناصر الجاذبة للحضارات الفضائية الأخرى.

وتناولت هذه الدراسة، بحسب راديو "مونت كارلو"، "مفارقة فيرمي"، التي وضعها عالم الفيزياء إنريكو فيرمي العام 1950، والتي تقترح أنه إذا كانت الحضارات الفضائية سريعة التوسع موجودة في مجرة درب التبانة، فيجب أن تكون قد زارت نظامنا الشمسي. فإذا لم تزره، بالتالي فهي غير موجودة.

واعتبرت الدراسة، التي نشرت في مجلة Astrophysical Journal، أن الحضارات الفضائية ستفضل النجوم ذات الكتلة المنخفضة وخاصة النجوم القزمة، إذ لا تجذبها جميع أنواع النجوم.

وأوضحت الدراسة أن الحضارات الفضائية ستتجنب النجوم ذات الكتلة العالية، من أجل إطالة عمرها في المجرة.

واعتبرت الدراسة أن قياس النجوم من خلال طول عمرها ليس أمرا بديهيا للبشر، فإذا استمر أحد أنواع النجوم لمدة 10 مليارات سنة، واستمر نوع آخر 10 تريليونات، فما الفرق الذي سيحدثه في حياة الأشخاص؟ لكن هذا الأمر يختلف من منظور حضارة فضائية عمرها أكثر من مليون سنة على سبيل المثال.

فإن استعمار نظام شمسي آخر يتطلب الكثير من الموارد، لذلك ستبتعد هذه الحضارات عن نجوم لا تعيش فترات طويلة.