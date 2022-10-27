إنجاز فريد .. طفل يولد من نطفة مجمدة عمرها 26 عاماً

المصدر: وكالات

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في إنجاز فريد من نوعه، تمكن رجل بريطاني من إنجاب طفل باستخدام نطفة مجمدة عمرها نحو 26 عاما، في واقعة أولى من نوعها في المملكة المتحدة، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز"، الخميس.

وتعتبر هذه ثاني أطول مدة لإنجاب طفل باستخدام نطف مجمدة، ولا يتفوق على هذه الحالة سوى حين تمكن زوجان أمريكيان من الحصول على مولود باستخدام نطف، كان عمرها نحو 27 عاما، وفقا لقناة الحرة.

وكان، بيتر هيكلز، 47 عامًا، قرر تجميد عينة من نطفه في 5 يونيو 1996 بعد أن اكتشف إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية عندما كان في الحادية والعشرين من عمره.

وقد احتفل هيكلز مع خطيبته، أوريليا أبرافيسيوت، 32 عامًا ، بمولد طفلهما، كاي، الخميس الماضي عقب عملية قيصرية نجم عنها ولادة طفل وزنه 8 أرطال 10 أونصات أي ما يعادل 3.6 كيلوغرامات.

وقال هيكلز، الذي سبق أن لعب في نادي توتنهام، عن مولوده: "إنه حقًا معجزة صغيرة نجمت عن نطف جرى تجميدها قبل بطولة أمم أوروبا عام 96، ليبصر طفلي النور قبل كأس العالم (في قطر) بقليل.. إنه أمر مذهل حقا".

وتابع: "كرة القدم تسري في دمه (المولود) بالتأكيد. . ومن يدري ربما سيرى توتنهام يتوج بلقب الدوري الإنجليزي يومًا ما".

وكان هيكلز خضع لتسع جولات من العلاج الكيميائي، ولكنه قبل ذلك قرر أن يجمد بعض نطفه، التي كان من المتوقع ألا يزيد عمر صلاحياتها عن 10 أعوام في ذلك الوقت، بيد أن التطورات العملية اللاحقة ساعدت على تمديد نطاق الصلاحية إلى أكثر من ربع قرن.

ويضيف هيكلز: "عقب العلاج الكيميائي، لم يعد لدي نطف، وهو أمر يعاني منه العديد من مرضى السرطان، وعندما قابلت أنجيلا أردنا طفلاً لكنني علمت أن سوف يكون أمرا صعبا للغاية".

وتابع: "أنا محظوظ للغاية لوجودها في حياتي، وكان أمرا رائعا أننا تمكنا من إجراء عملية تلقيح صناعي".