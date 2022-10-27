إيلون ماسك يقول إنه سيشتري "تويتر" لمساعدة الإنسانية

المصدر: أ ب

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قال إيلون ماسك لمعلني تويتر إنه يشتري المنصة "لمساعدة الإنسانية" ولا يريد أن تصبح "مساحة مجانية" يمكن أن يقال فيها أي شيء دون عواقب.

نشرت الرسالة على تويتر، الخميس، قبل يوم من الموعد النهائي لإتمام الصفقة التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار لشراء الشركة.

وقال ماسك: "السبب الذي استحوذت من أجله على تويتر هو أنه من المهم لمستقبل الحضارة أن تكون هناك ساحة بلدة رقمية مشتركة، حيث يمكن مناقشة مجموعة واسعة من المعتقدات بأسلوب صحي دون لجوء إلى العنف".

في تغريدات متتالية من سطر واحد، تابع الملياردير: "هناك حالياً خطر كبير هو أن تنقاد وسائل الإعلام الاجتماعي نحو الجناح اليميني المتطرف والجناح اليساري المتطرف لتعكس غرفتين تولدان المزيد من الكراهية والانقسام في مجتمعنا".

تعكس الرسالة مخاوف بين المعلنين - أكبر مصدر لعائدات تويتر - من أن خطط ماسك للترويج لحرية التعبير من خلال تقليص إدارة المحتوى ستفتح الباب امام المزيد من الكراهية على الإنترنت وستنفر المستخدمين.