سعودي يكشف ثغرة بموقع الأمم المتحدة وإدراجه بلائحة الشرف

المصدر: البيان

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كشف الشاب السعودي شديد المطيري تفاصيل إدراج اسمه من قِبَل الفريق الأمني التابع للأمم المتحدة على لائحة الشرف؛ لاكتشافه ثغرة من نوع SQLi في أنظمتهم، بعد خبرة طويلة قضاها في الأمن السيبراني وتتبع الثغرات في المواقع لمعالجتها.

ونقلت صحيفة سبق عن المطيري قوله "موقع الأمم المتحدة يتيح لك اكتشاف الثغرات بشكل قانوني، وإذا وجدت ثغرة يتم إضافة اسمك إلى لائحة الشرف كأحد مكتشفي الثغرات حول العالم".

وأضاف: "الثغرة كانت من نوع SQLi، وتعتبر حرجة، وأعلى خطورة موجودة في الثغرات، وقد تُمَكّنك من الوصول الكامل إلى قاعدة البيانات التي تحتوي على بيانات المستخدمين من كلمات سر وغيرها".

واختتم: "اكتشاف مثل هذه الثغرات يحتاج خبرة، ولو كان الأمر يسيرًا لكان قد تم اكتشافها سابقًا وأغلقت؛ ولكن استمرت من وقت إنشاء الموقع حتى اكتشافنا لها".