صيني يبتلع سلطعوناً حيّاً انتقاماً من لدغه ابنته فيصاب بمرض خطير

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصيب رجل في الصين بمرض خطير بعد تناوله لسلطعون حي في عمل "انتقامي" على ما يبدو بعد أن لدغ هذا الحيوان القشري طفلته، حسبما أفاد تلفزيون تشجيانغ الصيني.

وغضب الرجل البالغ من العمر 39 عاماً، ويدعى "لو" من منطقة تشجيانغ بشرق الصين، بعد أن هاجم سلطعون صغير ابنته وقرر الانتقام بابتلاعه حياً.

لكن الرجل اضطر إلى الذهاب إلى المستشفى بعد شهرين من آلام خطرة في ظهره، بحسب إذاعة مونت كارلو الدولية.

وأشار الفحص الطبي الأولي إلى تغيرات مرضية في صدره وبطنه وكبده وجهازه الهضمي، لكن طبيبه لم يتمكن من تحديد السبب الدقيق. ثم تذكرت زوجته حادثة السلطعون، والتي اكتشف الأطباء أنها مصدر الألم.

وقال الدكتور تساو تشيان، مدير قسم الجهاز الهضمي في مستشفى سير رن ران شو في هانغتشو: "سألناه مراراً وتكراراً عما إذا كان قد ابتلع لعبة أو أي شيء غير عادي، أي شيء يمكن سبباً في الحساسية. لكنه أجاب بالنفي".