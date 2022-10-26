ثعبان بطوله 22 قدماً يبتلع امرأة في سن 54 عاماً بإندونيسيا

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

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أكلت جدة حية على يد ثعبان يبلغ طوله 22 قدمًا في إندونيسيا بعد أن دخلت الغابة لجمع المطاط.

واختفت الجهراء (54 عاما) ليل الجمعة في غابة بالقرب من منزل عائلتها في مقاطعة جامبي بجزيرة سومطرة الغربية.

أرسل السكان المحليون مجموعات بحث وبعد يومين وجدوا ثعبانًا ضخمًا في غابة بمعدة منتفخة، وعندما فتحوها وجدوا جسدها بالداخل.

قال أنطو، رئيس قرية جارا، الذي - مثل العديد من الإندونيسيين - يستخدم اسمًا واحدًا فقط لـ "ديلي ميل": "إن الثعبان قتلها على الأرجح باستخدام جسده لخنقها"، وبعد أن قتل السكان الثعبان وشرحوا بطنه. اندهش الجميع. حيث اتضح أن المرأة التي كنا نبحث عنها كانت في معدة الثعبان.

وأضاف أنتو: "القرويون قلقون الآن من أن الثعابين الكبيرة لا تزال في الغابة. كما سبق لهذا الثعبان العملاق ابتلاع ماعزين.

يذكر أن إندونيسيا لديها عدد كبير من الثعابين الشبكية العملاقة، مثل الذي أكل الجهراء، وتعيش في غابات نائية وتتغدى على الحيوانات البرية وأحيانًا البشر.