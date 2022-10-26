مقتل 11 طفلاً بحريق في مدرسة للمكفوفين بأوغندا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الشرطة الأوغندية أمس الثلاثاء، مصرع 11 طفلا بحريق في مدرسة للمكفوفين وسط البلاد.

وأوضحت الشرطة الأوغندية في بيان لها أن الحريق اندلع قرابة الساعة الأولى من صباح أمس (بالتوقيت المحلي- 22:00 بتوقيت غرينيتش) في مدرسة "سلامة" للمكفوفين في قرية لوغا على مسافة نحو 45 كيلومترا شرق العاصمة كمبالا.

وأضاف البيان: "سبب الحريق غير معروف في الوقت الراهن، لكن حتى الساعة تم تأكيد 11 وفاة، ونقل ستة أشخاص في حالة حرجة الى المستشفى"، حيث وجد التلاميذ الذين كانوا نياما وقت اندلاع الحريق أنفسهم محاصرين بسبب النوافذ المقاومة للسرقة، التي ركّبت في المبنى وفقا للقوانين الحكومية، كما أوضحت وزيرة المعوقين الأوغندية هيلين غرايس أسامو لوكالة "فرانس برس".

وأكملت الوزيرة: "لم يتمكنوا من الهرب واحترقوا".

وقالت فطومة نديباسا رئيسة أمن منطقة موكونو وممثلة الرئاسة: "احترق التلاميذ لدرجة يصعب التعرف عليهم وسنجري اختبارات الحمض النووي لتحديد هويتهم".

تجدر الإشارة إلى مدرسة "سلامة" الداخلية، التي أسست العام 1999، تستقبل عشرات التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و14 عاما.

وكان من المقرر أن تزور الأميرة البريطانية آن، شقيقة الملك تشارلز الثالث، المنشأة يوم الجمعة المقبل، في إطار زيارة لأوغندا التي احتفلت بمرور 60 عاما على الاستقلال عن بريطانيا في 9 أكتوبر.