وفاة إيراني لم يستحم لأكثر من نصف قرن عن عمر 94 عاماً

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

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ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن رجلاً إيرانيًا يطلق عليه لقب "أقذر رجل في العالم'' لأنه لم يستحم لأكثر من نصف قرن، توفي عن 94 عامًا.

وقالت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية إن عمو حاج، الذي لم يغتسل منذ حوالي 67 عاما توفي يوم الأحد في قرية دجة بإيران.

وقد تجنب حاجي الاستحمام خوفا من أن يجلب له الحظ السيىء ويمرضه، وفق "ديلي ميل".

وقال مسؤول محلي لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية: "للمرة الأولى قبل بضعة أشهر، نقله القرويون إلى الحمام ليغتسل".

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "بعد فترة وجيزة مرض، وأخيراً، يوم الأحد... فقد حياته".

حاجي، الذي كان مغطى بالسخام والأوساخ، كان لديه نفور من الصابون والماء، وقال إنه يكره حتى فكرة الاستحمام.

سبق للإيراني أن قال إنه اختار هذا الأسلوب الغريب في الحياة بعد أن عانى من "نكسات عاطفية في شبابه"، ليصبح منذ ذلك الحين معزولا.

بالإضافة إلى النظافة، كان السيد حاجي أيضًا نفورًا من الطعام والشراب الطازج. كان طعامه المفضل هو النيص الفاسد، وكان يشرب خمسة لترات من الماء يوميًا من علبة زيت صدئة، وغالبًا ما كان يجمع الماء من البرك القريبة.

يأكل حاجي أيضًا يحب تدخين براز الحيوانات من أنبوب قديم، بدلاً من التبغ.

قضى السيد حاجي معظم حياته في قرية دجة بمحافظة فارس في جنوب إيران، حيث لم يكن لديه زوجة ولا عائلة على ما يبدو.

قام السكان المحليون ببناء كوخ من الطوب ليعيش فيه بعد أن رأوا أن لاحظوا أنه ينام في حفرة بالأرض. وكان معروفًا أيضًا أنه كان يرتدي خوذة حرب قديمة ومتحللة للحفاظ على دفء رأسه في الشتاء.

كما قرر السكان المحليون إقناعه بالاستحمام قبل أشهر قليلة من وفاته بعد ورود أنباء عن أنه يشعر بالوحدة وأن عدم الاغتسال جعل من الصعب عليه تكوين صداقات وإيجاد رفيقة له.

على الرغم من نفوره من عدم الاغتسال وأكل اللحوم الفاسدة وشرب المياه القذرة، إلا أن صحته ظلت قوية حتى وقت قريب.

في وقت سابق من هذا العام، أجرى فريق من الأطباء، بقيادة الأستاذ الدكتور غلام رضا مولافي في كلية طهران للصحة العامة، سلسلة من الاختبارات على حاجي، بما في ذلك اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد.

اندهش الدكتور مولافي عندما اكتشف أن حاجي لم يعان من أي بكتيريا أو طفيليات باستثناء داء الشعرينات، وهو طفيلي يأتي من أكل اللحوم النيئة ويسبب عدوى شائعة.

وخلص الدكتور مولوفا إلى أن حاجي كان قادرًا على البقاء بصحة جيدة لسنوات عديدة لأنه طور جهازًا مناعيًا قويًا بعد عقود من العيش في ظروف قاسية للغاية.

يذكر أنه يوجد نزاع حول من يحمل الرقم القياسي العالمي لأطول وقت دون الاستحمام، حيث قدم العديد من الأشخاص أسماءهم للحصول على اللقب غير المرغوب فيه.

كانت كايلاش سينغ، البالغ من العمر 67 عامًا من الهند، واحدا من أصحاب الأرقام القياسية السابقة لأطول فترة دون غسيل.

وادعى سينغ أنه لم يستحم لمدة 39 عامًا، لكن بأكثر من 60 عامًا دون استحمام، إذا كان ادعاء السيد حاجي صحيحًا، فإنه سيحوز على الرقم القياسي بسهولة.