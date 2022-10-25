جراحة تعيد النور لعيني فاقدة للبصر في السعودية

المصدر: البيان

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تمكَّن فريق طبي في السعودية من إعادة البصر لمريضة خلال عملية جراحية طارئة.

وكانت المريضة، التي تمت إحالتها إلى مستشفى عسير، تعاني التهاباً فطرياً تحسسياً في الجيب الأنفي ‏الغربالي المجاور للعين، وكذلك امتداد الالتهاب للعصب البصري، والجيب الأنفي الوتدي، حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري.

وأجرى فريق مختص بجراحة الأنف والجيوب الأنفية وجراحة قاع الجمجمة العملية الطارئة للمريضة التي فقدت النظر بنسبة 80 في المئة، وتأثر جزء من العصب البصري لديها، إذ تسبب الالتهاب الفطري في الضغط على العين وإزاحتها عن موضعها المعتاد، ‏وامتداده إلى جزء من قعر الجمجمة.

وتم خلال العملية فتح وتنظيف كل التجمعات الفطرية من الجيوب الأنفية، وتنظيف ما حول العصب البصري وإزالة الضغط عن العصب البصري، وتكللت العملية بالنجاح، وتم إنقاذ العين ‏والمحافظة على النظر سليماً.