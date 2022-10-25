صور الخط الساحلي لدولة الإمارات بكل روعته من محطة الفضاء الدولية

المصدر: دبي ــ البيان

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ظهر الخط الساحلي لدولة الإمارات بكل روعته في الصور التي التقطها رائد الفضاء الياباني واكاتا كيوشي، أخيراً، من محطة الفضاء الدولية، حيث بدت معالم جزر النخيل في دبي في غاية النقاوة.

وقال كيوشي الذي شارك صورتين لساحل دولة الإمارات إن جزر النخيل في دبي يمكن رؤيتها "بوضوح شديد" من محطة الفضاء الدولية.

وتظهر الصورتان إلى جانب الجزر الاصطناعية على شكل نخلة جزر العالم قبالة دبي ومدينة أبو ظبي.

وأفاد رائد الفضاء في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا" إنه "لشرف" له أن يعمل كعضو في اللجنة الاستشارية لوكالة الفضاء الإماراتية.

وكان قد وصل الى محطة الفضاء الدولية في وقت سابق من هذا الشهر في مهمته الفضائية الخامسة.

وتعد هاتان الصورتان بين صور عدة تم التقاطها للإمارات بواسطة رواد فضاء، نظرا لخطها الساحلي الفريد ومعالمه.

في أغسطس 2021، نشر رائد الفضاء الأمريكي، قائد مهمة "ناسا" لمحطة الفضاء الدولية صورة لإمارة دبي تم التقاطها من محطة الفضاء الدولية.

وعلق على انستغرام مشاركاً الصورة: "أهلاً دبي! أرى نادي الإمارات للغولف. كما يظهر مطار دبي في الصورة الثانية وهو أكثر المطارات ازدحاماً في العالم من حيث حركة الركاب الدولية".

كما شارك رائد الفضاء الفرنسي، توما بيسكيه، صوراً للنخلة التقطها من محطة الفضاء الدولية. وكتب على تويتر: "عندما ترى أشجار النخيل هذه من الفضاء، تعلم أنك تنظر الى دبي!"

بدوره التقط رائد الفضاء الإماراتي الأول، هزاع المنصوري، بعض الصور الرائعة لمعالم الإمارات خلال مهمته إلى محطة الفضاء الدولية عام 2019. وتظهر صورة للإمارات التقطها ليلاً المدن الصاخبة ذات الاضاءة الساطعة، بينما تكون الصور أكثر قتامة نسبياً في المناطق الصحراوية، فيما تظهر صورة أخرى شكل الإمارات المميز في كوكب الأرض.

ومن المؤكد رؤية المزيد من صور الإمارات المأخوذة من الفضاء عندما ينطلق زميل المنصوري، رائد الفضاء سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية العام المقبل، حيث سيصبح أول رائد فضاء عربي يقضي ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية. ومن المقرر انطلاق النيادي من مركز كيندي للفضاء في فلوريدا ضمن مهمة "ناسا" و"سبايس اكس كرو-6"، حيث يتوقع أن يقضي على متن محطة الفضاء الدولية حتى سبتمبر 2023.