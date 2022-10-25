براميل مواد مشعة لا يمكن إعادة تدويرها

المصدر: البيان

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هذا ليس مقطعا عرضيا لكعكة بل هو مقطع لبرميل نفايات نووية!

تحتوي بعض هذه البراميل على مواد مشعة لا يمكن إعادة تدويرها.

ليست كل هذه النفايات تأتي من صناعة الطاقة النووية، بل يأتي بعضها من الدفاع والبحث وحتى من الطب.

تتخذ هذه النفايات أشكالًا مختلفة مثل الأجسام المشعة القديمة، والهياكل المعدنية، والأنقاض، والمعدات المستخدمة.

وعلى الرغم من أن كل هذه النفايات مشعة، إلا أن مستويات خطورتها مختلفة، وغالبًا ما يتم تصنيفها وفقًا لمعيارين: مستوى نشاطها الإشعاعي وعمرها، وفق موقع futura.sciences.

أخيرا يجب الاعتناء بمثل هذه النفايات على وجه التحديد لحماية الناس والبيئة، لأنها تظل خطرة على مدى فترات زمنية طويلة أو أقل.