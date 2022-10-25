مصرع 11 شخصاً وجرح 9 إثر تصادم سيارتين فجر اليوم بمصر

المصدر: البيان

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لقي 11 شخصًا مصرعهم وأصيب 9 آخرين، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارة ميكروباص «أجرة» بسيارة نقل على طريق المنصورة- جمصة في محافظة الدقهلية بمصر.

وتلقى أمن الدقهلية، إخطارا بوقوع حادث أسفل كوبر شرنقاش على رافد جمصة بنطاق المركز ووقوع وفيات ومصابين، بحسب وسائل إعلام محلية.

وعند انتقال الأمن والمباحث و10 سيارات إسعاف، وبالفحص تبين وقوع حادث أسفل كوبرى شرنقاش على طريق المنصورة- جمصة الدولي بين سيارة أجرة ميكروباص وسيارة نقل نتيجة التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة.

نتج عن الحادث وفاة 11 شخص وإصابة 9 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى المنصورة التخصصي والمنصورة الدولي وأخطار ذويهم.

كما تم رفع آثار الحادث، وتحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.