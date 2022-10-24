الطائرة المتحطمة قبالة كوستاريكا بلا صندوق أسود

المصدر: د ب أ

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كشفت تقارير إعلامية في كوستاريكا أن الطائرة الخاصة التي تحطمت قبالة سواحل الكاريبي قبل أيام لم يكن بها صندوق أسود أو جهاز لتسجيل الاتصالات.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنته محطة تليتيكا التلفزيونية في كوستاريكا، اليوم، استناداً إلى مدير هيئة النقل الجوي المدني، فيرناندو نارانجو، الذي قال إن هذا ما أعلنته الشركة المشغلة للطائرة، مشيرةً إلى أن هذا الأمر لم يكن إلزامياً نظراً لصغر حجم الطائرة.

وأضاف نارانجو أن من المهم الآن العثور على بدن الطائرة من أجل المضي قدماً في التحقيقات الرامية إلى كشف سبب سقوطها.

كانت الطائرة، وهي من طراز بياجيو بي.180 أفانتي، سقطت في البحر مساء يوم الجمعة الماضي، وهي تقترب من مطار مدينة ليمون الواقعة على البحر الكاريبي، وكان على متنها رجل الأعمال الألماني ومؤسس أندية "ماك فيت" الرياضية، راينر شالر وابناه وشريكة حياته وشخص ألماني آخر وقائد الطائرة السويسري.

وحتى الآن، لم يتم العثور إلا على بعض أجزاء من حطام الطائرة وجثة لبالغ وأخرى لطفل.

وكانت قوات الإنقاذ أوقفت البحث بسبب سوء الأحوال الجوية أمس، وذلك قبل أن تستأنفه مرة أخرى اليوم.