إطلاق نار بمدرسة ثانوية في أمريكا وسقوط 3 قتلى

المصدر: رويترز، أ ف ب

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أعلن مايك ماك، قائد شرطة مدينة سانت لويس الأمريكية، أن اثنين على الأقل قُتلا اليوم وأُصيب ستة آخرون، عندما فتح مسلَّح النار في مدرسة ثانوية بالمدينة.

وقال ماك إن الشرطة أردت المسلَّح قتيلاً بالرصاص فيما بعد.

واستجابت الشرطة لبلاغ من المدرسة الثانوية المركزية للفنون البصرية وفنون الأداء الساعة 9:10 صباحاً تفيد بوجود مسلح بالمدرسة.

وقال ماك، خلال مؤتمر صحفي بعد الحادث، إنه عند وصول الشرطة، كان الطلاب يهرعون إلى خارج المدرسة، وأبلغوا الضباط بأن المسلح معه «سلاح طويل».

وأضاف أن الضباط تبادلوا إطلاق النار مع المسلح، ما أسفر عن مقتله، مشيراً إلى مصرع امرأة وفتاة في الهجوم.

وتابع: «يبدو أن المشتبه به يبلغ نحو 20 عاما»، موضحاً أنه لم يتم تحديد هويته بشكل نهائي بعد.

ويعدّ إطلاق النار، خصوصاً في الصروح التربوية، آفة في الولايات المتحدة، ففي مايو قتل مراهق 19 تلميذاً ومدرّستَين في مدرسة ابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس.