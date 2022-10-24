ما حكم استعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الحيوانات؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلِّق باستعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الحيوانات.

وأكدت الدار، عبر صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، أنه يجوز استعمال الشعر الطبيعي المأخوذ من الحيوان.

ولفتت إلى أن الحكم ينطبق أيضاً على الصوف والوبر والفرو، وكل أنواع الاستعمال واتِّخاذ الأدوات المتنوعة منها.

واستدلَّت على فتواها بقوله تعالى: ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾.