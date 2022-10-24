الكويت.. تعطيل الدراسة للطلبة غداً نظراً للكسوف الجزئي

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة التربية تعطيل الدراسة ليوم غد الثلاثاء للطلبة فقط في كافة المدارس الحكومية والخاصة بسبب الكسوف الجزئي للشمس على أن تستأنف الدراسة بعد غد الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن هذا القرار يأتي نظرا للكسوف الجزئي الذي ستمر به البلاد يوم غد الثلاثاء عند الساعة 01:20 ظهرا وحرصا منها على سلامة الطلبة وبناء على توصيات وزارة الصحة بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة قبل الكسوف بساعتين لحماية العين.

وأكدت حرصها الدائم بتوفير كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أبنائها الطلبة وتوفير البيئة التعليمية المناسبة.