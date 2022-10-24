لازدياد حالات إطلاق النار .. ولاية تكساس توزع على طلاب المدارس فحص الحمض النووي

المصدر: سلوى الذيباني

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أرسلت ولاية تكساس الأميركية مع طلاب المدارس الحكومية علب أدوات لفحص الحمض النووي" DNA، والتي تساعد السلطات والآباء على التعرف على جثث أطفالهم "في حالات الطوارئ"، وفقاً لما ذكرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية.



ومرر مجلس شيوخ الولاية العام الماضي، قانوناً يلزم هيئة التعليم في الولاية بتوفير أدوات التعرف على الحمض النووي على مدارس الولاية، بعدما سقط 8 طلاب ومعلمين اثنين في إطلاق نار بمدرسة في مدينة سانتا فاي في تكساس.



وصدر القانون قبل عام تقريباً على وقوع 19 تلميذاً ومعلمين ضحايا في إطلاق النار بمدرسة روب الابتدائية بالولاية مايو الماضي.

ولم يتم التعرف بسهولة على جثث العديد من الأطفال الذين وقعوا ضحية إطلاق النار بسبب إصاباتهم الكارثية.



وفي بعض الحالات، اضطر أفراد الأسر لتقديم عينات من الحمض النووي من أجل التعرف على رفات أطفالهم.

وعبر العديد من الأهالي عن احباطهم من القرار، وتزايد قلقهم وخوفهم من ذهاب أبناءهم إلى المدرسة.