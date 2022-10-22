مصر: بدء تشغيل سيارات كهربائية بالتزامن مع احتفالات تعامد الشمس بأبوسمبل

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية السبت بدء تشغيل عدد من السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة لنقل الزائرين من المصريين والسائحين داخل المنطقة الأثرية بأبو سمبل في أسوان / 1200 كم جنوب القاهرة.

وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان صحفي أصدرته الوزارة، إن ذلك جاء بالتزامن مع احتفالات تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده بأبو سمبل فجر اليوم.

ولفت إلى حرص الوزارة على تشغيل هذه السيارات لتسهيل عملية نقل الزائرين الذين حرصوا على زيارة المنطقة الأثرية فجر اليوم لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، والتي شهدها ما يقرب من أربعة آلاف سائح من المصريين والسائحين من مختلف الجنسيات.

وأضاف وزيري أن تزويد المنطقة الأثرية بهذه السيارات يأتي في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة السياحة والآثار، وفق خطة زمنية محددة، لتطوير ورفع كفاءة خدمات الزائرين بجميع المتاحف والمواقع الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية خاصة المفتوحة للزيارة، لتوفير كافة سبل الإتاحة وتحسين تجربته الزائرين أثناء زيارتهم مع تحويل القطاع السياحي إلى قطاع صديق للبيئة في الوقت ذاته.

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة والمشرف العام على شؤون السياحة والآثار بأسوان إن السيارات الكهربائية تعمل على مدار ساعات الزيارة الرسمية للمنطقة، وتتواجد عند منفذ بيع التذاكر لتيسير عملية تنقل الزائرين، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير الخدمات شملت أيضا تطوير منظومة الإضاءة ودورات المياه.

وكانت الشمس تعامدت صباح اليوم، على قُدس أقداس معبد أبوسمبل، جنوبي محافظة أسوان، بصعيد مصر، في ظاهرة فلكية تتكرر داخل المعبد يومي 22 من شهر فبراير، وأكتوبر من كل عام.

وقال وزيري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه "في الساعة الخامسة و53 دقيقة صباح اليوم، دخلت الشمس لقُدس أقداس المعبد، وتعامدت على وجه رمسيس، وعلى تمثالي "آمون رع"، و"رع حور أختي"، وتجمعت أعداد كبيرة من السياح في طوابير طويلة لدخول المعبد ومشاهدة الظاهرة التي يتفرد بها معبد أبوسمبل".

وتعامدت الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بحضور المئات من السياح الأجانب، بجانب أعداد كبيرة من الزوار المصريين، ووسط أجواء احتفالية وعروض فلكلورية وغنائية لأربع فرق فنية.

وقالت سلطات محافظة أسوان، في بيان، إنه صاحب الظاهرة الفلكية الفريدة، عروض فنية وفلكلورية في إطار برنامج احتفالي كان قد انطلق في السابع عشر من الشهر الجاري، وتضمن عروضا لفرق الفنون الشعبية، وتقديم مقطوعات موسيقية، وأفلام تسجيلية توثق الظاهرة.

من جانبه، أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، في تصريحات اليوم السبت، لوكالة الأنباء الألمانية إن ظاهرة تعامد الشمس على قُدس أقداس معبد أبوسمبل تُعطي دفعة كبيرة للخطط الجارية من قبل الجمعية والمؤسسات السياحية لتشجيع ما أسماه بسياحة الفلك، لافتاً إلى أنه جرى رصد 22 ظاهرة فلكية مماثلة داخل المعابد التي شيدها قدماء المصريين في محافظات عدة مثل أسوان، والأقصر، وقنا، والوادي الجديد.