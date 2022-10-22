ليست لقطة من أفلام الرعب.. فقط وجه نملة!

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

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التقط المصور الليتواني الدكتور يوجينيوس كافالياوسكاس، صورة لوجه نملة مكبرة خمس مرات تحت المجهر، كاشفة عن عيونها الحمراء ووجهها الغامض بتفاصيل استثنائية.

تم إرسال الصورة إلى مسابقة Nikon Small World Photomicrography وتم اختيارها كواحدة من 57 "صور متميزة".

قال إريك فليم، مدير الاتصالات وإدارة علاقات العملاء في شركة Nikon Instruments: "كل عام ، تتلقى Nikon Small World مجموعة من الصور المجهرية التي تعرض تقنية علمية وفنية نموذجية". "هذا العام لم يكن استثناء".

"في تقاطع الفن والعلم، تسلط مسابقة هذا العام الضوء على الصور المذهلة للعلماء والفنانين والمصورين الفوتوغرافيين من جميع مستويات الخبرة والخلفيات في جميع أنحاء العالم."

في حديثه إلى Insider، أوضح الدكتور كافالياوسكاس كيف اصطاد النملة في غابة بالقرب من منزله في تاوراغو، ليتوانيا.

وأوضح، قائلاً: "أبحث دائمًا عن التفاصيل والظلال والزوايا غير المرئية". الهدف الرئيسي من التصوير الفوتوغرافي هو أن تكون مكتشفًا. "أنا مفتون بروائع الخالق وفرصة رؤية معجزات الله."

في حين أن النملة قد تبدو مرعبة للغاية، يصر الدكتور كافالياوسكاس على أنه "لا يوجد رعب في الطبيعة".

قال: "عندما بدأت التصوير الميكروي لأول مرة، اعتقدت أيضًا أن كل الخنافس تشبه الوحوش إلى حد ما". "لكن الآن، اعتدت على ذلك، وأنا مندهش من وجود العديد من المعجزات المثيرة والجميلة وغير المعروفة تحت أقدامنا".