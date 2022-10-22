70.8 مليار طن سنوياً معدل الذوبان بالقطب الجنوبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أفاد علماء الجمعية الوطنية الأسترالية للبحوث العلمية والتطبيقية، بأن جليد جرف دينمان في الساحل الشرقي للقارة القطبية الجنوبية يذوب بمعدل سرعة 70.8 مليار طن في السنة، وفق ما نقلت وكالة «تاس».

وكان العلماء خلال فترة طويلة يعتقدون أن جليد جرف دينمان، أقل ذوباناً مقارنة بجليد غرينلاند. بيد أن هذه الدراسة أظهرت أن المياه الدافئة تصل إلى هذه المناطق أيضاً.

ويؤكد ستيفن رينتول ممثل الجمعية الأسترالية، على أن هذا الاتجاه سيؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر أكثر مما كان متوقعاً.