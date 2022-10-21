امتدّ لمسافة أكثر من 1.5 كيلومتر.. تصادم حوالي 60 سيارة بسبب الضباب (فيديو)

المصدر: البيان

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وقع حادث تصادم بين حوالي 60 سيارة من بينها 20 شاحنة نقل على طريق سريع بولاية أوريغون الأمريكية أمس أول الأربعاء، تسبب الضباب الكثيف.

وقُتل شخص واحد جرّاء الحادث، الذي امتد على مسافة أكثر من كيلومتر ونصف وأدى إلى إغلاق الطريق، وفق "يورونيوز".

كذلك توجهت فرق الإنقاذ لمعالجة تسرب السوائل من ست شاحنات نتيجة الاصطدام.

وقالت السلطات الأمريكية إن الضباب الكثيف تسبب في حادثين آخرين على نفس الطريق.

وحثت السلطات السائقين على استخدام طرق بديلة بعد تحويل حركة المرور إلى طريق سريع آخر.

على مسافة أكثر من 1.5 كيلومتر.. تصادم حوالي 60 سيارة بسبب الضباب الكثيف (فيديو)https://t.co/htCopjdgCN pic.twitter.com/7mAemahgD6 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 21, 2022