المصدر: البيان

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توقفت أكثر من 30 سيارة في وقت واحد على طريق سريع في لوس أنجلوس، بسبب تعرض إطاراتها لثقوب.

وبينت لقطات جوية اصطفاف السائقين على جانب الطريق السريع وهم يمسكون بعجلاتهم ويجرون اتصالات هاتفية بشركات تصليح السيارات على ما يبدو.

وقالت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا لقناة ABC إن الحادث لا يبدو متعمدا.

إحدى الاحتمالات، بحسب "يورونيوز"، ترجح أن صندوقا من المسامير قد سقط من إحدى الشاحنات وسبب كل هذا الإرباك والخسائر.

ومن الشائع أن تسقط بعض المواد من شاحنات النقل على مثل هذه الطرق.

السبب مجهول.. إصابة إطارات 30 سيارة بثقوب في وقت واحد على طريق سريع! (فيديو)https://t.co/QYXujqJVlh pic.twitter.com/WI2zhP4cYx — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 21, 2022