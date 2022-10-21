صاروخ فضائي صديق للبيئة

المصدر: (دبي ــ البيان)

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أعلنت مؤسسة «روس كوسموس» الروسية أنها ستطلق قريباً صاروخاً فضائياً يعمل بالوقود الصديق للبيئة.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: «قام رئيس مؤسسة روس كوسموس، يوري بوريسوف، خلال زيارة أجراها لشركة Avtomatika الروسية، بتفقد جاهزية نظام التحكم في صاروخ Soyuz-2.1b الذي يعمل بوقود النفثيل الصديق للبيئة، ومن المفترض أن يطلق الصاروخ إلى مدارات حول الأرض 23 الشهر الجاري»، حسب «روسيا اليوم». وأضاف البيان: « قام بوريسوف بتفقد ورش إنتاج المعدات الإلكترونية للصاروخ، وأطلع على كافة التحضيرات اللازمة لإطلاق الصاروخ».