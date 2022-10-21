طائرة «الحوت» تحلّق مجدداً بعد توقف 10 سنوات

المصدر: (دبي ــ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قامت طائرة الشحن الاستثنائية «بيلوغا» من «إيرباص» بعملية توصيل حمولة لأول مرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2009، حيث نقلت قمراً صناعياً إلى مركز كينيدي للفضاء، حسب ما ذكر موقع «سي إن إن عربية». وسُميت الطائرة العملاقة لتشابهها مع الحوت الأبيض (بيلوغا). أُطلقت طائرة «بيلوغا إس تي» لأول مرة في التسعينيات، وقد صُمّمت لنقل البضائع الضخمة في جميع أنحاء العالم.

ويبلغ طول صافي حمولتها 39 متراً، أي حوالي 128 قدماً. وتعد إحدى الطائرات القليلة التي تنقل المعدات الفضائية. ورصدت «البيلوغا» في السماء لأول مرة منذ سنوات، ما جذب اهتمام عشاق الطائرات الفريدة.