بوتين ينبطح أمام الجنود.. فيديو

المصدر: البيان

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انبطح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الجنود في ميدان للتدريبات العسكرية.

واختبر الرئيس بوتين بندقية قنص من طراز "دراغونوف"، وأطلق منها النار خلال زيارة تفقدية لميدان يشهد تدريبات للعسكريين، الذين تمت تعبئتهم للمشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

واتخذ بوتين أمام الجنود وضعية الانبطاح قبل أن يسدد باتجاه الهدف.