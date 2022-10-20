خيط بقطر 12 مم يسحب أكثر من 20 طناً في الصين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت الصين اختراقات في التقنيات الرئيسية للمواد الفضائية المتطورة في السنوات الأخيرة، بينها توطين ألياف عالية الأداء حجمها مستوى ميكرون فقط، حيث يبلغ قطر كل ليف 14 ميكرونا فقط، أي سدس قطر الشعرة، ويمكن استخدامه لصنع خيط رفيع بقطر 12 ملم قادر على سحب أكثر من 20 طنًا من الأشياء الثقيلة، في حين أن نفس الخيط الفولاذي السميك يمكنه سحب 8 أطنان فقط.

كما يتميز الخيط بمقاومة قوية للقطع، وفق صحيفة "الشعب" الصينية

ووفقًا للتقارير، تعتبر هذه المادة ذات القوة والمتانة العالية ألياف الأراميد F-12، وهي واحدة من أفضل ثلاث مواد ألياف عالية الأداء في العالم.

وبعد أكثر من عشر سنوات من البحث والتطوير، حقق معهد البحوث السادس لعلوم وصناعة الفضاء في الصين أخيرًا هدف توطين ألياف F-12، من أجل سد الفجوة المحلية في مواد ألياف عالية الأداء، وكسر الحصار التكنولوجي الأجنبي واحتكار المنتجات.

وبعد سنوات من التطوير، دعمت ألياف الأراميد المحلية عالية الأداء تطوير أهم المعدات في المجالات المتطورة، مثل محركات الصواريخ والأجزاء الهيكلية الوظيفية للطائرات. وفي الوقت الحاضر، يمكن للصين تحقيق إنتاج ألياف الأراميد F-12 الأوتوماتيكي لخط التجميع المتوازي متعدد القنوات.